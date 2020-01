East Marion Elementary releases 2nd 9 weeks recognition

The following students made the Superintendent’s List for the second nine weeks at East Marion Elementary School:

Kindergarten

Caileigh Mon'shae Brown, Starr Heaven Brown, Johnavon Jaikee' Daniels, Jaylen Dortch, Ashton Karter Echols, Haylee Janae Fair, Mi'kel J Ford, Angela Julia Fortenberry, Kylan Davious Guy, Skilyn Graceann Herring, Kaiden Harlon Johnson, Roxanne Le'anne Jordan, Taylor Devinche Nelson, Kae'den Donte Porlk, Kylie Leanne Robbins, Cooper Dean Rogers, Korrigan Wyatt Saucier, Tristan Kaleb Watts, Daniel Shirra Wells, Tyron Ahmed Wells, Shaniya Ra'nae Wheeler, Jaythan Mckenzie Williams, Kaitlyn Elizabeth Williams and Shar'lia Kaylyn Woodson

First Grade

Keegan Bryer Amsden, Zoey Suzanne Baccus, Zion Jamar Bryant, Hana Kamaria Echols, Londyn Roxanne Herring, Kennedy Semaj Jackson, Londyn Cathlene Mikell, Alayna Katherine Montgomery, Jeremiah Calvaun Newsom, Emalee Rose Nichols, Za'leah Michelle Payton, Orlando Cepada Ratliff, II, Jason Marshall Rawls, II, Saedi Grace Rawls, Keelan Deshon Robbins, Alex Zeno Sanders, Chelsea Donnea Stelly, Gia'vanni Victoria Rene Walker and Latrell Jay Shawn Watts

Second Grade

Chloe Diane Baccus-Delancey, Jaron Demont Burton, II, Alaina Michaela Clay, Analeigh Bella Colvin, Chase Tamir Conerly, Kyleigh Bryanna Dawkins, Skylar Kinsley Hollingsworth, Cadence Mon'riah Jackson, Brayden Jefferson, Conner Terrell Kimbro, Autumn Jazyah Landry, Adrion Jamari Lewis, Gabriel Lamar Longino, Alaya Areauna De'asia Mcclendon, Paul Michael Paradelas, III, Aundrea Riley Primas, Zachary Ronald Purvis, Aubreigh Syncere Simon, Kynsey Breann Tisdale and Jacayden Waller

Third Gradc

Adrianna Mashay Adams, Brayden Andrew Gipson, Kaden James Gros, Brailey Tennille Johnson, Johnathan Richard Jordan, Kaleb Christian Knight, Austin Dean Montgomery, Rece Jacob Nelson, Tristan Anthony Smith, Baileigh Gean Tisdale and Abagail Nicole Yawn

Fourth Grade

Tristian Jerry Amsden, Khyden Kentrell Batimon, Destinee Aleise Chisolm, Kaderrius Javonte Cooper, Ayden Conner Edwards, Layken K' Nyla Ezell, Christian Rashaad Galloway, Riyanna Aniyah Gutter, De'Mareon Isaiah Holloway, Serinity Jade Johnson, Donte Day'quan Newson, Kaydence Marie Pittman, Nadya Jade Ratliff, Za'coriah Jakiya Rawls, Levi Wade Rogers, Chance Will Sharpe and Jayce Kylan Wastvedt

Fifth Grade

Prezley Rae Cox, Aspen Paityn Dillon, Aumni Paige Dillon, Ryan Jamal Mallory, Marlie Ann Sanders, Sixth Grade, Aubrey Grace Bennett, Arianna Rayelle Bourne, Kamryn Dominique Graves and Callie Deanne Newsome

The following students made the Principal’s List for the second nine weeks at East Marion Elementary School:

Kindergarten

Kenidi A'mari Alexander, Riley Olivia Brown, King Josiah Davis, Kambree Jane Delancey, Brylee Lasha Foxworth, Henry Alexander Johnson, Jeremiah O'Neil Dexter Johnson, Maddison Grace Johnson, Payton Dean Lucas, Kween Elizabeth Magee-Whiteside, Michael Devon McLendon, Braylen Mckenzie Nelson, Tariya Lor'ann Owens, Dawson Lee Patterson, Ashton Lamar Rawls, Zachary Dawson Robbins, Easton Dillon James Slocum, Braison Pierce Stamps and Bentley Omarion Watts

First Grade

Leia Marie Beach, Lexi Rychelle Akira Brown, Shirlean Le'onna Conerly, Kaderrion Keyonte Cooper, Jasten Ra'shun Crosby, A'miracle Shardai Dillon, Lance Mandale Echols, Chance Dezriyion Hakeem Goings, Nehemiah Levell Greene, Da'quarious Louise Charlie Hammond, Meleyah Corneisa Ann Peters, Samuel Edwardlee Powell, Hanna Marie Pressley, Armri Alliyah Antrynette Rawls, Ma'kayla Thomas Russell, Brittlen Rayn Smith, Damon Risharde Spiers , Elijah Mitchell Tate, Tamia Raionna Alexandria Tate, Jayden Monte Thomas, Laklynn Donalli Cenaa Thompson, Ilijah Leron Whiteside and Mary'unna Aubrey Willis

Second Grade

Dejuan Javion Breland, Liberty Ann Brinkerhoff, Nicholas Haiden Carroll, Azyree Ki'leyah Collins, Mariah Janae' Daniels, Brasher Kohl Delancey, Preston Chase Galloway, Dontavous Raheem Hinton, A'myirra Myi'angel Jacobs, Aja Demya James, Charles Arnold Jones, IV, Leelan Mortez Knight, Savion Carl Medious, Amiyah Xanay Newson, Jamirea Rose Natrice Oatis, Khyron Edward Rankins and Kelsey Dawn Raynes,

Third Grade

Keeshun Santez Adams, Holly Ryan Bennett, Bentley Samaje' Blansett, Ayanna Davina Breland, Cedric Jerod Brent, Jr, Dayvion Tiwain Dillon, Tyren Jahmaz Dukes, Charlise Alice Echols, Koyden Monroe Godwin, Saul Zanthony Graves, Darayah Lynnette Howard, Sadie Beth Hunt, Daniel Glenn Jays, Za'kayjah La'shay Johnson, Whitney Cierra Kimbro, Hailey Grace Malone, Taylor Renae Maxwell, Nevaeh A Melcher, Kaylin Paige Norris, Tyrese Mickel Pittman, Austin Lee Pressley, Donald William Raynes, III, Kailyn N Simmons, Jesse Benjamin Smith, Aireyana Renee Spiers, Lucas Tate Temples, Aubrey J'rey Watts and Jayla Jhanay Watts

Fourth Grade

Remington Cole Dyess Williams, David Lee Delancey, Anjaleac Nichole Elliott, Rhonda Elizabeth Flowers, Kyle Anderson Graves, Kenneth Joseph Homer, Aschton D Jefferson, Harmony Sanae Jefferson, Kennedy Jaliyah Magee, James Fitzgerald Newson, Jr, Khloe Leanne Rawls, Deriun Jashun Russell, Audi Tide Simmons, Cason Clark Smith, Victor Dai'shun Smith, Haleigh Arynn Taylor, Larry Don'll Cedrick Thompson, Kensyngton Sheridan-Louise Ward and Emma Brooke Yawn,

Fifth Grade

Amari Donta Abram, Shamar Amir Akins, Amiyrah Samirah Chisolm, Aaron Theodore Conerly, Jr, Aniyah Reigan Dillon, Ashlyn Reise Dillon, Janiya Alyssa Garner, Emmelyn Paige Godwin, Nylan Devonne Hathorn, Kaitlyn Elizabeth Hester, Robbie Austin Hester, Amari Larenzo Hill, Jayla Marie Jackson, Taleiah Sentell Kendricks, Daniel Glenn McCloud, Kadyn Bryce Mcphail, Leah Camille Ryals, Benjamin Seth Seals, Andrew Jacob Sistrunk, K'lia Marie Smith and Kingston Rage Ward

Sixth Grade

D'najah Kelis Allen, Kayleigh Ann Allen, Tijuana Jai Allen, Latoria S Conerly, Mia Daniels, Jayden Christopher Fortenberry, Lance Dakota Gossett, Brice Leo Gene Hart, Hosea Holmes, IV, Shyonna Marie Jackson, Jamari O'Bryan Jefferson, Ayden Kani Lewis, Christin Nicole Nichols, Ayden Elijah Oxner, Christopher Don Pressley, Kennedy Elise Russell, Alyssa Jade Sistrunk, Kristin Ann Walden, Aubrey Kelis Weary, Adrianna Alex Williamson and Keelan Jerell Williamson