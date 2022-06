Jefferson Middle School Honor Roll



Thu,06/16/22

Sixth Grade Superintendent’s List (All As): Timea Artis, Candace Barber, Violet Blackard, Yasmeen Bullock, Ja’Quan Burton, Kyle Chen, Jamarcus Daniel, Karaline Davis, Jacob Harris, Ja’Noviah Hartfield, Heidi Hilburn, Landon Holmes, Jaydon Johnson, Joseph Kitchens, Christopher McCraw, Robert McDonald, Azarie McKinney, Julia McLemore, Emma Moree, Parker Oliver, Gabruel Peters, Raliegh Simmons, Leo Singley, Lexie Stringer, Grady Swann, Wyatt Terrell, Joshua Veronesi, Christopher Watts, KeMora Weary, Makinley Weary and Brydan Webber. Sixth Grade Principal’s List (As & Bs): Jayden Alexander, Brooklyn Baughman, Isaac Broome, Ma’Kinley Brown, X’zayiah Buckley, Carlos Cerero, Aaliyah Coleman, Sa’Maya Coleman, Jikaveon Conerly, Eli Cook, Brandon Creel, Nickalas Cyr, Emily Dickinson, Jordyn Edwards, Clinton Ellzey, Michael Expose, Billy Fisher, Nyla Flowers, Jack Holmes, Jakwon Lewis, Jonathan Lowery, Cash McKenzie, Carter Miller, Fran’Kyia Moses, Cherish Nelson, D’Marius Newton, Gabrielle Peters, Patrick Peters, Emily Polk, Braylen Prejean, Caylee Ramos, John Rogers, Tate Rushing, Emmalee Sartin, Kaiya Scott, Audi Simmons, Cason Smith, Christiona Smith, Kayley Smith, Eriyanna Stovall, Claire Stringer and Kasi Virgil. Seventh Grade Superintendent’s List (All As): Xiaria Alexander, Cara Baker, Addison Boyd, Will Breland, Allison Clark, Hayden Cody, Kinlee Collins-Ball, Chayse Cox, Aden Crawford, Caleah Daniels, Riley Haney, Destiny Henry, Diamond Henry, Malyn Lepp, Sophie Lucas, Malea Martin, Rileigh Martin, Ny’lh Newson, Maliyah Ruffin, Emma Sanders, K’lia Smith, Jasmyn Stringer, Addison Turnage, Makayla Viverito and Makenzie Westmoreland. Seventh Grade Principal’s List (As & Bs): Anajai Allen, Ally Blanden, Isabella Breland, Avery Brown, Mahogany Cain, Greyson Carney, London Cooper, Prezley Cox, Christian Expose, Camden Fornea, Bryson Foxworth, Brinlee Haddox, JP Haddox, Parker Hampton, Arthur Hayes, Davis Herring, Braylon Johnson, Traylon Johnson, Tylan Kelly, Layla Lenoir, Ta’Nija Nelson, Kane Nolen, Kayleigh Robertson, Sariya Robinson, Autumn Rosio, Lexie-Jade Sanders, JJ Sellers, Brayden Thornhill, Alexis Todora, Jeramie Weathersby, Damien Williams and Lilly Yates. Eighth Grade Superintendent’s List (All As): Alyssa Ancalade, Landon Conerly, Cayla Daniels, SyAra Franklin, Conner Green, Hezekiah Kelly, Kaiya Magee, Riley McCain, Abigail McLemore, Jackson Miller, Zentavious Sims, Jaci Thompson, Ta’lik Walker and Winston Watts. Eighth Grade Principal’s List (As & Bs): Sydney Anderson, Alana Ard, Ja’Kolby Averett, Germando Collins, Pareisha Cowart, Ashton Daniels, Ashton Hammond, Laila Holloway, Paris Hooks, Xavion Hopkins, Kade Johnson, Mikie Jones, Jhene Lenoir, Tagan Loftin, Mac Mcdaniel, Raelyn McKenzie, Meliah Mcnease, Maddox Moorman, Sa’nyiah Newton, Haygon Parkman, Cayden Pope, Gabby Sims, Zaynah Sims, Jaslene Stringer, Tori Tadlock, Tyson Thompson, Justice Virgil, Jessica Walker, Adrianna Williamson and Raniyah Woodson.

