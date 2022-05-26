Kindergarten Superintendent’s List (All As): Zion Micheal Albert, Charlie Kate Albritton, Ariyah Janai Alford, Kash Andrews, Harrison Myles Bedwell, Zaidon Mitchell Blansett, Cannon Ray Blocker, Hadley Boatner, Jadaleigha Rhea Bullock, Keagan Faith Carter, La’Darrious Duran Coney, Aiden Daniel Cox, Caden Cole Daniels, Cameron Cai Daniels, Kyle Dytavis Guy, Jayce Dumarr Husband, Lakelyn Grace Ladner, Derrick Eugene Larson, Brentley Markiel Louge, Lauren Skye Magee, Tamia Nicole Mark, Adalyn Reed Martin, Elijah Jeremiah Matthews, Charlie Katherine McCain,
Harper Grace McKenzie, Paisley Belle McKnight, Joseph Cooper McNease, Kash Lee McNeil, Dakota Marie Miller, Abraham Montufar, Natalie
Rayne Oquinn, Jase Ryan Pittman, Liam Pittman, Brittyn Grace Pounds, Laythan Gregory Powell, Levi Regan, Jordyn Elizabeth Sauls, Maria Adrianna Michelle Sims, Bentlee Stevens, Brantley Lyle Stringer, Ezekiel Jose Terrell, Kinsleigh Reign Turnage, Eden Riley Williams and K’Leb Marcello Williams.
Kindergarten Principal’s List (As & Bs): DeAndre Jerod Anderson Jr., Maddix Eli Brown, Layten Ray Cochran, Easton Drake Crawford, Jaxsin Ryder Darr, Kearia Salean Dillon, Kinsley Dyess, Oliver Waye Gill, Emma Carsyn Labue, Adrien Marquez Lewis, Olivia Leigh Morris, Levi Christian Nellis, Remington Jayce Passons, Manning Shaw Peavy, Emory Levi Pittman, Harper Claire Pittman, Estefany Sandoval, William Clyde Shepherd, Aniyah Smith, Canyon Michael Joseph Stogner and Sophia Reign Terrell.
First Grade Superintendent’s List (All As): Kage McKay Allen, Connor William Blocker, Bretton McCoy Carroll, Jessa Chavis, Paxton Neal Foxworth, Jase Carter Holman, Grayson Kade Holmes, Chase Parker Howse, Kamryn Mattilynn Lackey, Ryar Isaac Larson, Maliah Armoni Loftin, Izabella Acadance Lord, Kaiden Tevion Martin, Timothy Easton Martin, Auria Claire McClendon, Hannah Grace Morgan, Cavion Karon Otis, Claira Faith Rodgers, Addisyn Kate Slocum, Kannon Chance Terrell, Emma Claire Thomas, Emma Jo Walters and Natalie Grace Zeigler.
First Grade Principal’s List (As & Bs): Za'laysia A'mariana Alford, Baylia Kyle Noell Arnold, Tatum Chase Barrett, Jaxson Carroll Buchner, Erik Bryce Burge, Santiago Alfredo Barralaga Castro, Brayden Connor Creel, Emma Evans, Kainon Miliun Expose, Sims Harmon, Hunter Scott Hobgood, Hayden Lee Holmes, Chance Ra'Shawn Irvin, Callie Elizabeth Jerkins, Landon Lewis Jones, Emeree Grace McKenzie, Malakai Mcneese, Carter Duane Miller, Riley Gauge Miller, Jalen LaShad Alexander Minor, Brody Jayce Newton, Hayden Jack-William Oxner, Daniel Evan Andrew Passons, Johnathon Duane Patterson, Izaiah Peters, Laron Isaiah Pittman, Makihla Monae Porter, Makaila Brooke Stogner, Anna Lynn Summers, Katherine Kate Warren and Katherine Elizabeth Wood.
Second Grade Superintendent’s List (All As): Brooklyn Grace Baughman, Landon Dereon Holloway, Amelia Martin, Kolton Blake McDaniel, David Heath Morgan, Brantley James Nolan, Jaiden Gerrod Payton, Millie Michelle Pounds, Cooper Dean Rogers, Maddox Smith, Maely Joanne Smith, Cambrie Jane Speaker, Joshua Tyler Stogner, Shawn Easton Williams and Joshua James Zuvich Jr.
Second Grade Principal’s List (As & Bs): Raelyn Caliece Barnes, Ty’lah Dyrell Brister, Maci Elizabeth Brumfield, Zoe Faith Brumfield, Kinsleigh Haven Carter, Hunter Joseph Cartier, Baylenn RiLee Case, Lillian Cooley, Declan Archer Crozier, Letha Nan Davis, Hartlee Rose Dement, Kyler Jase Gay, Whitney Danielle Graham, Jeannie Marie Hobgood, Malik Xzaviel Husband, Carter Cole Labue, Kaylin Mo’nae Magee, Kynzlee Rae Magee, Sawyer Joe McNabb, Landon Cole Medious, Nicholas Scott Morgan, Richard E. Nellis IV, Shelby Odette Payne, Camdyn Warren Pounds, Peyton Scott Powell, Lacyn Codie Regan, Brantley Michael Ricks, Jazzlynn Jean Robertson, Kaston Michael Robertson, Collin Larue Sauls, Mariah Elizabeth-Kate Sims, Kayleigh Michelle Singley, Mindee Mae Slocum, Aliza Smith, Adalyn Nicole Speaker, Ashlynn Brooke Sumrall, Ryleigh Grace Turnage and Karima De’nae Varnado.
Third Grade Superintendent’s List (All As): Bryson Wesley Baughman, Jase Clayton Chavis, Daisy Grace Crawford, Emma Sue Elicker, Lilliana Analie Trejo Gonzalez, Pruett James Hall, Briley Jones, Mackayla Warren Jones, Gabriella Sunshine Lord, Addilyn RyAnn Ly, Aydden Lee Maxwell, Kenedy Marie Morgan, Kassidy Lane Parker, Cami Lynn Pittman, Bambie Leigh Robertson, Raelin Jordyn Speights and Sadie Claire Stringer.
Third Grade Principal’s List (As & Bs): Hayward Karson Barrett, Ryleigh Grace Bedwell, Tatem Wyatt Belk, Jarae Nikole Bridges, Phillip Brantley Cox, Harleigh Grace Erby, Riley Marie Forbes, Raylen Quintae Magee, Austin Devon Manning, Olivia Shaelyn Peak, Kylie Anne Pickett, Lan’niyah Nicole Pittman, Peyton Lane Powell, Nevaeh Danielle Ritchie, Dakenna Grace Rockco, Nevaeh Izabella Sellers, Benjamin Morrell Smith, Kaedon Lane Sumrall, Kyla Len Thornhill and Byron Jase Ulmer.